ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi getirdi.

Türkiye, vergi oranı en az artırılan ülkeler arasında yer aldı. Uygulama bugünden itibaren geçerli olacak. Bu yeni düzenleme, hem müttefikleri hem de rakip ülkeleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede uygulanıyor.

ABD'nin Yeni Gümrük Vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, göreve döndüğü ikinci dönemde açıkladığı gümrük vergileriyle ticaret savaşlarını yeniden başlattı. Bugün yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleri, birçok ülkeyi etkiliyor.

Ülkelere Uygulanan Vergi Oranları

Brezilya : %50

: %50 İsrail : %15

: %15 İngiltere : %10

: %10 Hindistan : %25

: %25 Kanada : %35

: %35 Tayvan : %20

: %20 Güney Afrika : %30

: %30 Meksika : %30

: %30 Suriye : %41

: %41 Türkiye: %15

Türkiye'ye Uygulanan Vergi Detayları

Türkiye için belirlenen %15'lik tarife, mevcut yüzde 10'luk vergiye yüzde 5 eklenmesiyle uygulanacak. Bu oran, Türkiye'nin vergi artışında en az etkilenen ülkelerden biri olmasını sağladı.

Bölgesel Denge ve Beklentiler

Piyasada, Avrupa Birliği'ne getirilecek verginin Türkiye'den yüksek olması durumunda bazı fabrikaların Türkiye'ye taşınabileceği yönünde beklentiler vardı. Ancak bu gerçekleşmedi ve AB'ye de Türkiye'ye de uygulanan vergi oranı yüzde 15 oldu. Trump yönetimi, bu kararla bölgesel bir denge sağlamaya çalıştı.



