OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!

Orman Genel Müdürlüğü, son günlerde gündeme gelen "Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı." iddialarını yalanladı.

Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında 10 orman işçisi ve gönüllünün şehit olması sonrası tartışmalar devam ederken, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, hem kıyafet dağıtımı hem de personel kapasitesiyle ilgili detaylı bilgiler verdi.

Yanmaz Kıyafet Dağıtımı Hakkında Açıklama

Açıklamada, 2025 yılında 17 bin 578 adet olmak üzere son üç yılda toplam 53 bin 564 adet yanmaya dayanıklı elbise satın alındığı belirtildi. Bu elbiselerin her bir personele 3 yılda bir verilmesi öngörülmesine rağmen, her yıl alım yapıldığı ve ilgili personele fazlasıyla dağıtıldığı vurgulandı.

Orman Emniyet Yolları ve Şeritleri

26 bin 128 km yangın emniyet yolu

241 bin km orman içi yolu

10 bin km yangın şeridi

1.250 km orman içi yolu ile 150 km yangın şeridi inşa edilmektedir.

ile inşa edilmektedir. 2025 yılına kadar 6 greyder, 11 treyler teslim alınmış, yıl sonuna kadar 20 dozer ve 18 greyderin daha teslimi planlanmaktadır.

Personel Kapasitesi Artırıldı

Açıklamada, tasarruf tedbirleri nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü'nün personel sayısı bakımından yetersiz kaldığı iddiası da yalanlandı. 27 Temmuz 2025'e kadar emeklilik, istifa ve vefat gibi nedenlerle 8 bin 95 personelin kurumdan ayrıldığı, buna karşın 17 bin 160 personel alımı yapıldığı belirtildi. Personel kapasitesinin önemli ölçüde arttırıldığı vurgulandı.

Tasarruf Tedbirleri ve Mücadele

Orman yangınlarıyla mücadelenin tasarruf tedbirleri dışında tutulduğu ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Orman Genel Müdürlüğü'nü haksız şekilde hedef aldığı ifade edildi.



