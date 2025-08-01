Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Doların baskısı altını vurdu
Doların baskısı altını vurdu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
KKM'nin sonu mu geliyor?
KKM'nin sonu mu geliyor?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
Bu bölüm için artık başarı sıralaması şartı var!
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Üniversite kontenjanları azaldı, Ücretler arttı!
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
Sahte diploma soruşturmasında 65 şüpheli hakkında 50 yıla kadar ceza istendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!

OGM, Seyitgazi yangını sonrası gündeme gelen 'yanmaz kıyafetler geç dağıtıldı' iddialarına sert tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 07:31, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 07:33
Yazdır
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!

Orman Genel Müdürlüğü, son günlerde gündeme gelen "Bu yılın yanmaz kıyafetleri Seyitgazi'den sonra dağıtıldı." iddialarını yalanladı.

Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınında 10 orman işçisi ve gönüllünün şehit olması sonrası tartışmalar devam ederken, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, hem kıyafet dağıtımı hem de personel kapasitesiyle ilgili detaylı bilgiler verdi.

Yanmaz Kıyafet Dağıtımı Hakkında Açıklama

Açıklamada, 2025 yılında 17 bin 578 adet olmak üzere son üç yılda toplam 53 bin 564 adet yanmaya dayanıklı elbise satın alındığı belirtildi. Bu elbiselerin her bir personele 3 yılda bir verilmesi öngörülmesine rağmen, her yıl alım yapıldığı ve ilgili personele fazlasıyla dağıtıldığı vurgulandı.

Orman Emniyet Yolları ve Şeritleri

  • 26 bin 128 km yangın emniyet yolu
  • 241 bin km orman içi yolu
  • 10 bin km yangın şeridi
  • 1.250 km orman içi yolu ile 150 km yangın şeridi inşa edilmektedir.
  • 2025 yılına kadar 6 greyder, 11 treyler teslim alınmış, yıl sonuna kadar 20 dozer ve 18 greyderin daha teslimi planlanmaktadır.

Personel Kapasitesi Artırıldı

Açıklamada, tasarruf tedbirleri nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü'nün personel sayısı bakımından yetersiz kaldığı iddiası da yalanlandı. 27 Temmuz 2025'e kadar emeklilik, istifa ve vefat gibi nedenlerle 8 bin 95 personelin kurumdan ayrıldığı, buna karşın 17 bin 160 personel alımı yapıldığı belirtildi. Personel kapasitesinin önemli ölçüde arttırıldığı vurgulandı.

Tasarruf Tedbirleri ve Mücadele

Orman yangınlarıyla mücadelenin tasarruf tedbirleri dışında tutulduğu ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Orman Genel Müdürlüğü'nü haksız şekilde hedef aldığı ifade edildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber