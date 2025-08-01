Sahte kimlikle arsa satışı! Eskişehir'de 5 tutuklama
Eskişehir'de dublör kullanarak sahte belgelerle arsa satan çete çökertildi. 5 kişi tutuklandı, milyonluk vurgun ortaya çıktı!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 07:46, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 07:47
Eskişehir'de dublör kullanarak sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturduktan sonra dublör aracılığıyla bankalardan sahte hesaplar açtıklarını belirledi.
Sahte kimlik kullanan dublörün mağdurlarla buluşarak arsayı satmaya çalıştığı, şüphelilerin ise tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu yöntemle mağdurları 10 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.
Olayın Detayları
- 7 şüpheli yakalandı.
- Soruşturmada ayrıca 2 şüphelinin başka bir dosya kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi.
- Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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