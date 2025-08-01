Sahte kimlikle arsa satışı! Eskişehir'de 5 tutuklama

Sahte kimlik kullanan dublörün mağdurlarla buluşarak arsayı satmaya çalıştığı, şüphelilerin ise tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu yöntemle mağdurları 10 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

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