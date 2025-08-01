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70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı dev operasyonda, 70 ilde binlerce personel görev aldı. 565 kg uyuşturucu ve 357 bin hap ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 07:58, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 08:01
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70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucuya karşı son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357.180 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

  • Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak

Operasyonlara Katılan Güçler ve Sonuçlar

  • 1.420 ekip, 3.550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek görev aldı.
  • 565 kilogram uyuşturucu madde ve 357.180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • 940 şüpheli yakalandı.

Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın sürdürüleceği ve toplumun huzuru için operasyonların devam edeceği vurgulandı.

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