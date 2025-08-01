70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucuya karşı son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357.180 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

70 ilde UYUŞTURUCU MADDE Satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda;

🔻565 Kg Uyuşturucu Madde ile

🔻357 Bin 180 adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik❗

940 şüpheliyi yakaladık❗



Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa,. pic.twitter.com/w5F2GDYTK2 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2025

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak

Operasyonlara Katılan Güçler ve Sonuçlar

1.420 ekip, 3.550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpek görev aldı.

565 kilogram uyuşturucu madde ve 357.180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

940 şüpheli yakalandı.

Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın sürdürüleceği ve toplumun huzuru için operasyonların devam edeceği vurgulandı.