Doların baskısı altını vurdu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 308 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 4 bin 298 liradan tamamlamıştı. Bugün ise saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 216 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 114 liradan satılıyor. Altının onsu da yeni güne yükselişle başlayarak yüzde 0,1 artışla 3 bin 295 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD'den Gümrük Vergisi Kararı

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliği öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

İmzalanan kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Küresel Etkiler ve Altın Fiyatları

Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliklerden dolayı güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükselişler görülüyor.

Piyasa Takibi ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

verilerini, yurt dışında ise ABD'de ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.



