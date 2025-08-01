Benzin ve motorine zam geliyor!

1 Ağustos 2025 Cuma sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü LPG'ye yapılan 48 kuruşluk zam sonrası yeni haftaya sabit fiyatlarla girildi.

Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, cumartesi gecesinden itibaren benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyor.

1 Ağustos 2025 Akaryakıt Fiyatları

Benzin : İstanbul'da 51,12 TL - 52,29 TL , Ankara'da 51,96 TL , İzmir'de 52,29 TL

: İstanbul'da , Ankara'da , İzmir'de Motorin : İstanbul'da 53,61 TL - 54,49 TL , Ankara'da 54,49 TL , İzmir'de 54,83 TL

: İstanbul'da , Ankara'da , İzmir'de LPG: İstanbul'da 25,88 TL - 26,48 TL, Ankara'da 26,38 TL, İzmir'de 26,33 TL

Benzin ve Motorin Zammı Kapıda!

Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam yapılmasını bekliyor.

Şu an için herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Araç sahipleri, fiyatlardaki olası değişiklikleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Bölgesel Fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 51,27 TL | Motorin: 53,61 TL | LPG: 26,48 TL

Benzin: 51,27 TL | Motorin: 53,61 TL | LPG: 26,48 TL İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 51,12 TL | Motorin: 54,49 TL | LPG: 25,88 TL

Benzin: 51,12 TL | Motorin: 54,49 TL | LPG: 25,88 TL Ankara: Benzin: 51,96 TL | Motorin: 54,49 TL | LPG: 26,38 TL

Benzin: 51,96 TL | Motorin: 54,49 TL | LPG: 26,38 TL İzmir: Benzin: 52,29 TL | Motorin: 54,83 TL | LPG: 26,33 TL



