Hacıosmanoğlu: Süper Lig'in değeri kalmadı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, büyük takımlar için Süper Lig şampiyonluğunun artık cazibesinin kalmadığını belirterek, bu bütçelerle Avrupa'da başarı elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hacıosmanoğlu, rekabetin Avrupa'ya taşınmasının önemine dikkat çekti ve Süper Lig şampiyonluğunun maddi karşılığının günümüzde bir futbolcu bonservisini karşılamaya yetmediğini ifade etti. Özellikle büyük takımların hedeflerini Avrupa'ya yönlendirmesi gerektiğini belirtti.

Başakşehir'in Cherno More'yi yendiği maçı tribünde izleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar gündem oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Açıklamaları

"Bu bütçelerle Avrupa'da iş yapmaları lazım."

"Rekabeti Avrupa'ya taşımalıyız."

"Süper Lig şampiyonluğu maddiyat olarak bugün bir futbolcu parası etmiyor."

Süper Lig Şampiyonluğu Ödülü

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 94,9 milyon lira (güncel kur ile 2 milyon euro) ödül almıştır. Bu miktarın, günümüz futbol piyasasında bir futbolcu bonservisine denk gelmediği vurgulanmaktadır.



