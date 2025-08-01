MHRS'de Aile Hekimine yönlendirme gerçekten zorunlu mu?

Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz itibarıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) devreye aldığı "Aile Hekimine Yönlendirme" özelliğiyle ilgili oluşan spekülasyonlara açıklık getirdi. Bakanlık, uzman hekim randevusu almak için aile hekimine başvurunun zorunlu hale getirildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirtti. Bu uygulamanın bir mecburiyet olmadığını, vatandaşlara sunulan ek bir tercih niteliği taşıdığını vurguladı.

"Aile Hekimine Yönlendirme" Uygulamasının Amacı

Bakanlık, "Randevu Talebi Öncesi Aile Hekimine Yönlendirme Uygulaması" ile sağlık hizmetlerine erişimi daha kolay hale getirmeyi ve kaynakları daha verimli değerlendirmeyi amaçladığını açıkladı. Bu kapsamda, MHRS üzerinden yoğunluk sebebiyle randevu alınamadığı durumlarda, randevu talebi oluşturulmadan önce vatandaşların tercihine sunulmak üzere "Aile Hekimine Yönlendirme" uygulaması devreye alındı.

Uygulamanın İşleyişi

Vatandaşlar, tercih etmeleri durumunda aile hekimine yönlendirilecek.

Aile hekimleri tarafından muayene edilecekler.

Aile hekimleri, muayenenin ardından gerekli görmeleri halinde uzman hekim randevusu oluşturacak.

RANDEVU SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sağlık Bakanlığı, uygulamanın nasıl işlediğini maddeler halinde şöyle anlattı:

Vatandaşlar istediği hastane ve branşta ihtiyacı olan randevuyu sistem üzerinden sorgulayabilecek.

Randevu sorgulaması sonucunda uygunluk varsa, vatandaşlarımız randevusunu her zamanki gibi doğrudan oluşturabilecek.

İstenen branşta uygunluk olmaması durumunda ise talep bırakma ekranından önce vatandaşların tercihine sunulmak üzere "Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için bütün hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminiz uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir" bilgi ekranı çıkacak.

Bu yönlendirme doğrultusunda, isteyen vatandaşlar aile hekiminden randevu alacak.

Bu tercihten faydalanmak istemeyen vatandaşlar ise "devam et" butonunu tıklayarak talep bırakma ekranına yönlendirilecek ve randevu talebini oluşturacak.