Dövizden TL'ye geçişte destek uzatıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dövizden TL'ye dönüşüm desteğini üç ay daha uzattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 09:39, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 09:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Banka firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025'ten 31 Ekim 2025 tarihine uzatılmasını kararlaştırdı.