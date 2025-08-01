Sosyal medyadan 'Cumhurbaşkanına hakaret' eden şüpheli yakalandı
Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit edilen 21 yaşındaki F.N.K., İstanbul Emniyeti tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 09:43, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 09:44
İstanbul'da, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu tür içerikli paylaşımlar yapan kişiye yönelik bir çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda, sosyal medya hesabının sahibi olan F.N.K. (21) polis ekiplerince dün yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri halen devam etmektedir.
Olayın Detayları
- "Cumhurbaşkanına hakaret" içerikli paylaşımlar tespit edildi.
- Şüpheli F.N.K. (21) polis tarafından yakalandı.
- Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.