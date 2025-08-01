FETÖ firarisi Aşkale'de yakalandı!

Erzurum'da, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Aşkale ilçesinde başarıyla tamamlandı. Y

akalanan şahıs, adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve ardından Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayın Detayları

FETÖ/PDY üyesi şahıs, Aşkale ilçesinde yakalandı.

üyesi şahıs, Aşkale ilçesinde yakalandı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Tutuklanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Jandarma'dan Açıklama

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" ifadelerine yer verildi.



