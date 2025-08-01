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BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne yükselişle girdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve kritik PMI verileriyle piyasada büyük hareketlilik bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 10:10, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 10:11
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BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.755,12 puan seviyesinden başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,17 değer kazanarak 10.743,20 puan ile tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,92 puan ve yüzde 0,11 artış gösterdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 arttı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • En çok kazandıran sektör: Bilişim (yüzde 0,77)
  • En fazla kaybettiren sektör: Menkul kıymet yatırım ortaklığı (yüzde 0,63)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki kararları nedeniyle artan risk algısıyla negatif bir seyir izliyor. Bugün ise ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ile dünya genelinde yayımlanacak olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

  • Yurt içinde: İmalat sanayi PMI verileri
  • Yurt dışında: ABD tarım dışı istihdam ve küresel imalat sanayi PMI verileri

BIST 100 endeksinde, teknik açıdan 10.800 ve 10.900 puan direnç, 10.700 ve 10.600 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.


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