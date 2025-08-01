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Honda Türkiye'de 20 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Honda, Türkiye'de 20 milyon dolarlık yatırımla yeni motosiklet fabrikası kuruyor. Üretim kapasitesi ve istihdamda büyük artış bekleniyor.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 10:19, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 10:20
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Honda Türkiye'de 20 milyon dolarlık yatırım planlıyor

Honda Motor, Türkiye'de yeni bir motosiklet fabrikası kurmak için yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Bu önemli yatırım, Türkiye'nin motosiklet sektöründeki büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, yıllık 100 bin adet kapasiteyle 2026 yılının ortalarında üretime başlamayı ve gelecekte de üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyor.

Honda'nın Türkiye Yatırımı Detayları

  • Honda Türkiye, büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla İzmir Aliağa'da yılda 100 bin adet üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştiriyor.
  • 760 milyon TL'lik yatırım tutarıyla hayata geçirilecek fabrika, 100 bin metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak.
  • 2026 ortalarında üretime başlaması planlanan yeni tesis, Honda'nın bölgesel üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Gelecek Planları

Honda, yeni fabrikasıyla birlikte üretim kapasitesini ilerleyen yıllarda iki katına çıkarmayı hedefliyor.


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