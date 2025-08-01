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Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2024'te güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 612 bin 651'e ulaştı. Suça sürüklenen çocuk oranındaki artış dikkat çekiyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 10:32, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 10:50
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Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu.

2024 yılında suça sürüklenen çocukların sayısı ise 202 bin 785 olarak kaydedildi. Bu veriler, çocukların güvenlik birimleriyle temasında önemli bir artış yaşandığını göstermektedir.

Çocukların Güvenlik Birimlerine Geliş Nedenleri

  • 279 bin 620 çocuk mağdur olarak
  • 202 bin 785 çocuk suça sürüklenme sebebiyle
  • 96 bin 438 çocuk bilgisine başvurma amacıyla
  • 18 bin 561 çocuk kayıp olması sebebiyle
  • 8 bin 729 çocuk kabahat işlediği iddiasıyla
  • 6 bin 518 çocuk ise diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Suça Sürüklenen Çocukların Olay Türleri

  • %40,4'ü yaralama olayına karıştı
  • %16,6'sı hırsızlık nedeniyle
  • %8,2'si uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak nedeniyle
  • %4,6'sı tehdit nedeniyle
  • %4,2'si genel tehlike yaratan suçlar nedeniyle
  • %26'sı ise diğer suçlar nedeniyle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Mağdur Olarak Gelen Çocuklar

  • %86,1'i suç mağduru
  • %13,8'i takibi gereken olay mağduru çocuklardan oluştu.

Suç Mağduru Olan Çocukların Olay Türleri

  • %55,3'ü yaralama nedeniyle mağdur oldu
  • %10,8'i cinsel suçlar nedeniyle mağdur oldu
  • %9,5'i göçmen kaçakçılığı nedeniyle mağdur oldu
  • %8'i aile düzenine karşı suçlar nedeniyle mağdur oldu
  • %16,5'i ise diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

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