Diyarbakır'da 'Fren' operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı!

Operasyon sırasında bazı şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı ve bu görüntüler, olayın detaylarını ortaya koydu.

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