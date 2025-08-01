Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Kamu işçisi için verilen son zam teklifi
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Salamda domuz eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Silah bırakma yasası geliyor... İşte komisyonun gündemi
Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Doların baskısı altını vurdu
Doların baskısı altını vurdu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
Kütahya'da 5 dakika içinde arka arkaya 4 deprem oldu
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
OGM'den 'yanmaz kıyafet iddiaları'na yanıt!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına Yeniden Seçildi
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Çeşme'de su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Yumurta fiyatlarında artış! Fon kaldırıldı, piyasalar karıştı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
Bakan Yumaklı: Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzdayız
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
OGM: Personelimize Fazlasıyla Yanmaz Kıyafet Temin Ediyoruz
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Dışişleri Bakanlığı'nda kritik 3'lü görüşme
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Doktor ve güvenlik görevlisini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Uraloğlu: Türkiye-Gürcistan Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alıyoruz
KKM'nin sonu mu geliyor?
KKM'nin sonu mu geliyor?
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye için komisyon üyeleri belli oldu
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
TCMB rezervlerinde artış sürüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 11:03, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 11:29
Yazdır
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Terörsüz Türkiye" Komisyonunun ilk toplantısının 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi. Komisyonun amacı, terörün tüm unsurlarıyla ortadan kaldırılması ve silahsızlanma sürecinin yasal zemininin oluşturulması olarak açıklandı.

Komisyonda Yer Alan Partiler

  • Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
  • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
  • DEM Parti
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Bu partiler, komisyonda görev alacak milletvekillerini Meclis Başkanlığı'na bildirdi.

İYİ Parti'nin Tutumu

İYİ Parti, komisyonun kuruluş amacını ve yöntemini eleştirerek katılmama kararı aldı. Parti yetkilileri, terörle mücadelede tavizsiz duruşlarının süreceğini, ancak bu komisyonun yaklaşımını doğru bulmadıklarını belirtti.

İlk Toplantıda Ele Alınacak Konular

  • Yol haritası
  • Toplantı periyotları
  • Uzman davetleri

Komisyonun ilk toplantısında bu başlıkların detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

Komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirleneceği toplantıya katılacak milletvekilleri açıklandı.

Komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin de belirleneceği toplantıya davet edilen milletvekillerinin isimleri şöyle;

Toplantıya Davet Edilen Milletvekilleri

  • Abdulhamit Gül
  • Mustafa Şen
  • Kürşad Zorlu
  • Hüseyin Yayman
  • Cüneyt Yüksel
  • Sunay Karamık
  • Selami Altınok
  • Kemal Çelik
  • Mehmet Sait Yaz
  • Mahmut Atilla Kaya
  • Şengül Karslı
  • Mehmet Şahin
  • Ayşe Böhürler
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu
  • Tahir Akyürek
  • Ali Kıratlı
  • Cevahir Asuman Yazmacı
  • Gökhan Diktaş
  • Burhan Kayatürk
  • Abdurrahman Babacan
  • Ersan Aksu
  • Murat Emir
  • Okan Konuralp
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Mustafa Sezgin Tanrıkulu
  • Türkan Elçi
  • Turan Taşkın Özer
  • Oğuz Kaan Salıcı
  • Murat Bakan
  • Gökçe Gökçen
  • Mehmet Salih Uzun
  • Gülüstan Kılıç Koçyiğit
  • Meral Danış Beştaş
  • Hakkı Saruhan Oluç
  • Cengiz Çiçek
  • Feti Yıldız
  • Muhammed
  • Levent Bülbül
  • Halil Öztürk
  • Yücel Bulut
  • Bülent Kaya
  • Mehmet Emin Ekmen
  • Mustafa Bilici
  • Zekeriya Yapıcıoğlu
  • Doğan Bekin
  • Ahmet Şık
  • İskender Bayhan
  • Mehmet Önder Aksakal
  • Haydar Altıntaş


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber