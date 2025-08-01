Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Terörsüz Türkiye" Komisyonunun ilk toplantısının 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi. Komisyonun amacı, terörün tüm unsurlarıyla ortadan kaldırılması ve silahsızlanma sürecinin yasal zemininin oluşturulması olarak açıklandı.

Komisyonda Yer Alan Partiler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

DEM Parti

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Bu partiler, komisyonda görev alacak milletvekillerini Meclis Başkanlığı'na bildirdi.

İYİ Parti'nin Tutumu

İYİ Parti, komisyonun kuruluş amacını ve yöntemini eleştirerek katılmama kararı aldı. Parti yetkilileri, terörle mücadelede tavizsiz duruşlarının süreceğini, ancak bu komisyonun yaklaşımını doğru bulmadıklarını belirtti.

İlk Toplantıda Ele Alınacak Konular

Yol haritası

Toplantı periyotları

Uzman davetleri

Komisyonun ilk toplantısında bu başlıkların detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

Komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirleneceği toplantıya katılacak milletvekilleri açıklandı.

Komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin de belirleneceği toplantıya davet edilen milletvekillerinin isimleri şöyle;

Toplantıya Davet Edilen Milletvekilleri

Abdulhamit Gül

Mustafa Şen

Kürşad Zorlu

Hüseyin Yayman

Cüneyt Yüksel

Sunay Karamık

Selami Altınok

Kemal Çelik

Mehmet Sait Yaz

Mahmut Atilla Kaya

Şengül Karslı

Mehmet Şahin

Ayşe Böhürler

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Tahir Akyürek

Ali Kıratlı

Cevahir Asuman Yazmacı

Gökhan Diktaş

Burhan Kayatürk

Abdurrahman Babacan

Ersan Aksu

Murat Emir

Okan Konuralp

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Türkan Elçi

Turan Taşkın Özer

Oğuz Kaan Salıcı

Murat Bakan

Gökçe Gökçen

Mehmet Salih Uzun

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Meral Danış Beştaş

Hakkı Saruhan Oluç

Cengiz Çiçek

Feti Yıldız

Muhammed

Levent Bülbül

Halil Öztürk

Yücel Bulut

Bülent Kaya

Mehmet Emin Ekmen

Mustafa Bilici

Zekeriya Yapıcıoğlu

Doğan Bekin

Ahmet Şık

İskender Bayhan

Mehmet Önder Aksakal

Haydar Altıntaş



