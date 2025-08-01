Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Zonguldak'ta belediye çalışanı üç kardeş ile babaları tefecilik operasyonunda gözaltına alındı. Kardeşler ile babalarının, belediye çalışanlarına faizle para verdiği iddia ediliyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 11:24, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 11:36
Zonguldak'ta belediye çalışanı olan üç kardeş ile babaları, tefecilik operasyonu kapsamında gözaltına alındı. İddialara göre, bu kişiler belediye çalışanlarına faizle para veriyordu. Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucunda operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonun Detayları
- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, üç kardeş ile babalarının belediyede çalışanlara faizle para verdiğini tespit etti.
- Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
- Zonguldak Belediyesi'nde çalışan O.K., V.K. ve S.K. ile babaları Y.K. gözaltına alındı.
Soruşturma Süreci
Tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan üç kardeş ve babaları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ise halen devam ediyor.