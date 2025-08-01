Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı

Zonguldak'ta belediye çalışanı olan üç kardeş ile babaları, tefecilik operasyonu kapsamında gözaltına alındı. İddialara göre, bu kişiler belediye çalışanlarına faizle para veriyordu. Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucunda operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, üç kardeş ile babalarının belediyede çalışanlara faizle para verdiğini tespit etti.

ekipleri, üç kardeş ile babalarının belediyede çalışanlara faizle para verdiğini tespit etti. Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Zonguldak Belediyesi'nde çalışan O.K., V.K. ve S.K. ile babaları Y.K. gözaltına alındı.

Soruşturma Süreci

Tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan üç kardeş ve babaları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ise halen devam ediyor.



