Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!

Mevzuat Çerçevesinde Kariyer Meslek Mensuplarının Atanması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. ve ek 44. maddeleri, uzman istihdamına ilişkin hükümler içeriyor. Bu kanun maddeleri; uzman yardımcılığına mesleğe özel yarışma sınavıyla atanma zorunluluğu bulunuyor. Yazılı ve/veya sözlü sınavların yapıldığı bu süreçte, taşra teşkilatındaki kariyer meslek mensupları için yeterlilik sınavları öngörülüyor. Uzmanlığa veya denetmenliğe geçiş ise üç yıllık yardımcılık süresi sonunda yapılan sınavla mümkün kılınıyor.

Büro Memur-Sen'in Talepleri Nelerdir?

Sendikanın talepleri, hali hazırda mevzuatla düzenlenmiş mesleğe giriş koşullarına kısmen aykırı olarak değerlendirilmekle beraber, aşağıdaki başlıklar altında toplanıyor:

Kurum İçi İl Planlama Uzmanlığı Sınavı: İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve 657 sayılı Kanun kapsamındaki mali-sosyal haklara sahip, dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu personelden, öğrenim ve yaş koşulu hariç diğer şartları taşıyanların il planlama uzmanı kadrolarına atanabilmesi için kurum içi uzmanlık sınavı açılması isteniyor.

Gümrük Uzmanlığı ve Ticaret Denetmenliği: Ticaret Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve 4 yıllık yükseköğrenim görmüş personelden, yaş ve öğrenim alanı şartları dışında mevzuatta öngörülen diğer koşulları taşıyanların kurum içi özel sınavla ticaret denetmeni kadrolarına atanması için çalışma yapılması talep ediliyor.

Kurum İçi İl İstihdam Uzmanlığı Sınavı: İŞKUR'da lisans düzeyinde öğrenime sahip personelden, hizmet kolunda yetkili sendika ile kurumun belirleyeceği sınavda başarılı olanların il istihdam uzmanı kadrolarına atanması yönünde düzenleme yapılması isteniyor.

Kariyer Uzmanlar Ne Diyor?

Kariyer Uzmanlar, Büro Memur-Sen'in kurum içi sınav taleplerinin mevcut mesleğe giriş sistemini karmaşıklaştırabileceğini ve taşra teşkilatındaki kariyer meslek mensupları arasında çalışma barışını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Kariyer meslek mensuplarının binlerce adayın girdiğim 3 aşamalı bir sınav sonrasında seçildikten ve 3 yıllık bir yeterlilik döneminden sonra uzmanlığa atanırken tüm bu süreçlerin bir kenara bırakılarak kurum içi tek bir sınavla memurların uzman kadrosuna atanmak istenmesi büyük tepki topluyor.

Büro Memur-Sen'in 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdiği kurum içi sınav talepleri, kapsam ve hukuki düzenleme açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Taleplerin kanuni düzenlemeyle desteklenmemesi halinde, taşra teşkilatında görev yapan kariyer meslek mensuplarının motivasyonu ve çalışma barışında sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.