Kıskançlık cinayeti: Pompalı tüfekle kuzenini öldürdü
Aksaray'da kıskançlık krizi, kuzenler arasında cinayetle sonuçlandı. Afganistan uyruklu bir kişi, amcasının oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlının cinayeti, kendi eşini kıskandığı için işlediği öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 14:04, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 14:06
Aksaray'da yaşanan kıskançlık krizi, trajik bir şekilde cinayetle sonuçlandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kızı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulbasır Jumali (26), kuzeni Bismallah Jumali'nin (26) evine gitti ve burada çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet ettiği, 1 çocuk babası Bismallah Jumali yere yığıldı.
Olayın Gelişimi
- Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ekipler, Bismallah Jumali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Bismallah Jumali'nin, bugün Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Şüphelinin Yakalanması
Olaydan sonra kaçan Abdulbasır Jumali'nin, Aksaray-Ankara Karayolu'nda yakalandığı belirtildi. Cinayetin, Abdulbasır Jumali'nin kendi eşini kıskanması nedeniyle işlendiği ifade edildi.