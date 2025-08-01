İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı

'Şekersiz' içeceklerin tüketimi her geçen gün artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda önemli bir düzenlemeye imza attı. Geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklikle, Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği kapsamında, şeker veya tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin 'şekersiz' ibaresiyle satışa sunulması yasaklandı. Bu yeni düzenleme, özellikle marketlerde satılan içecekler için 'şekersiz' yasağının bugün itibarıyla yürürlüğe girmesini sağladı.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Ürünler, tatlandırıcı içerseler bile artık 'şekersiz' ifadesiyle satılamayacak.

ifadesiyle satılamayacak. Tatlandırıcı içeren ürünlerin etiketlerinde, tüketicinin açıkça görebileceği şekilde ve farklı renk ya da yazı stiliyle 'tatlandırıcı içerir' ifadesinin yer alması zorunlu hale getirildi.

Tüketiciler İçin Ne Anlama Geliyor?

Bu düzenleme ile birlikte, tüketiciler artık satın aldıkları içeceklerin içeriği hakkında daha şeffaf bilgiye sahip olacak. 'Şekersiz' ifadesi yalnızca gerçekten şeker ve tatlandırıcı içermeyen ürünlerde kullanılabilecek. Böylece, yanlış yönlendirmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.



