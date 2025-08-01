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Video izlerken kendi aracını gördü!

Konya'da 2,5 milyon TL değerindeki traktörü çalınan Muhammed Işık, sosyal medyada izlediği bir videoda kendi traktörünü görünce hemen harekete geçti. Ankara'ya giderek iz sürdü, şüpheliyle yüzleşti ve savcılığa başvurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 14:23, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 14:53
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Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Muhammed Işık, Haziran 2022'de evinin önüne park ettiği 42 AFJ 858 plakalı traktörünü kaybetti.

Traktörünün çalındığını fark eden Işık, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

2,5 milyon TL değerindeki traktöründen uzun süre haber alamayan Işık, iki hafta önce sosyal medyada izlediği bir videoda kendi traktörünü gördü. Bu gelişme üzerine olayın peşine düştü.

Traktörün İzine Sosyal Medyada Rastladı

Kendi traktöründeki belirgin özelliklerin, izlediği videodaki aynı marka ve model traktörde de bulunduğunu fark eden Işık, 30 Temmuz'da videoları paylaşan kişinin yaşadığı Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti.

Olayın Gelişimi

  • Videoları paylaşan kişi, traktörün tarlasını ücret karşılığı süren B.Ö.'nün olduğunu söyledi.
  • B.Ö., 2023 yılında traktörü bir bayiden ruhsatsız şekilde satın aldığını ve şimdi de ismini söylemediği başka birine verdiğini belirtti.
  • Muhammed Işık, avukatıyla birlikte savcılığa giderek şikayette bulundu.

Işık'ın Açıklamaları

"Traktörümde olan belirgin özellikleri videodaki traktörde de gördüm. Aynasına astığım kolyelerim, camında çıkmayan lekeler bire bir örtüşüyordu. Sonra Polatlı'ya gittim ve B.Ö. isimli kişiyle görüştüm. Traktörü ruhsatsız satın aldığını, aldığı kişiyi de söyleyemeyeceğini söyledi. Traktörü başkasına satmış, sattığı kişinin de ismini ve adresini söylemedi. Ben de savcılığa giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin traktörümü kullanırken yayınladığı videoları kaydettim. Bu kişi itiraz etmiyor ama traktörü sattığı kişiyi de söylemiyor. Ben traktörümün bir an önce bulunup bana teslim edilmesini istiyorum."

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