Damla Kent Projesi ve Gayrimenkul Sertifikası sahaya indi

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen, küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi, yatırımcılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 24 Temmuz'da açıkladığı yeni nesil yatırım modeli kapsamında, vatandaşlara projeyle ilgili detaylı bilgi sunmak amacıyla "Bilgilendirme TIR ve Çadırları" İstanbul'un merkezi noktalarında hizmet veriyor. Bilgilendirme ekipleri, vatandaşlara Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'dan nasıl alınacağı ve Damla Kent projesinin detayları hakkında bilgi aktarıyor.

Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama Süreci

Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem kodu ile alınabilecek.

Emlak Konut Uzmanları Adım Adım Anlatıyor

Başakşehir'de Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek Damla Kent projesi, yatırımcılara küçük paylarla projeden ev sahibi olma veya gayrimenkul yatırımı yapma fırsatı sunuyor. Bilgilendirme TIR ve Çadırları'nda, vatandaşların "Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır?" gibi soruları yüz yüze yanıtlanıyor ve proje detayları aktarılıyor.

Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor , kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor.

, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği anlatılırken, hesabı olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor.

Projede sunulan farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor.

Bilgilendirme TIR ve Çadırları'nın Lokasyonları

Emlak Konut GYO, vatandaşların sorularını cevaplayan uzman ekiplerin bulunduğu "Bilgilendirme TIR ve Çadırları"nın hangi tarihte nerede olacağıyla ilgili konum bilgilerini paylaştı. Ayrıca TIR'ların lokasyon bilgileri Emlak Konut GYO'nun resmi sosyal medya hesaplarından da duyurulmaya devam ediyor.

Bilgilendirme Çadırları ve TIR'larının İstanbul'daki Lokasyonları (1-8 Ağustos)