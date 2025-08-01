Meteoroloji'den Ankara ve Konya'ya yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bugün akşam saatlerinde, özellikle güney ve batı kesimler başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Beklenen Olumsuzluklar

Ani sel

Yıldırım

Yerel dolu

Yağış anında kuvvetli rüzgar

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Özellikle açık alanlarda bulunanların ve trafikte seyredenlerin bu tür hava koşullarında daha dikkatli olmaları önerilmektedir.



