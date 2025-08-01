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Özel TUSAŞ'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti heyetiyle Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyarette yerli savaş uçağı KAAN'la ilgili sunumu dinleyip tesisi gezerek bilgi alan Özel, "Gurur duyduk, ümit ediyoruz çok daha büyük başarılar gelecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 15:40, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 15:41
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Özel TUSAŞ'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti heyetiyle birlikte Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın herkesi gururlandıran ilk uçuşunun ardından bu ziyareti planladıklarını belirten Özel, bu süreçte yaşanan terör saldırısı nedeniyle ziyaretin bir geçmiş olsun ve başsağlığı ziyaretine dönüştüğünü ifade etti.

TUSAŞ Ziyaretinin Detayları

Ziyaret kapsamında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından kurumla ilgili güncel bilgilerin aktarıldığı bir sunum dinlendi, tesisler gezildi ve çeşitli incelemelerde bulunuldu. Özel, KAAN'ın motorunun burada üretilmesinin hedeflendiği 2032 yılı ve uçağın kendi motoruyla uçabildiği günlere dair azmi gördüklerini, desteklerini ilettiklerini belirtti.

"Türkiye'nin Gözbebeği" TUSAŞ

Özel, TUSAŞ'ın önemini her alanda vurguladıklarını ve Türkiye'nin gözbebeği olan bu kuruma on binlerce kişinin emek verdiğini söyledi. Türkiye için çok daha büyük başarılar elde edileceğini ümit ettiklerini dile getirdi.

  • Eskişehir'deki fabrika ve kampüste tüm ihtiyaçların hassasiyetle karşılandığına dikkat çekildi.
  • TUSAŞ'ta geçirilen 2 saat 15 dakika boyunca gurur duyduklarını ifade etti.
  • Dünden bugüne emeği geçen herkese minnet ve rahmet dilekleri sunuldu.

Siyasi Sorulara Yanıt

Gazetecilerin politika ile ilgili soruları üzerine Özel, "Siyasi soruları Kahramankazan programından sonra cevaplayalım. Burayı siyaset üstü, siyaset dışı bir yerde tutsak iyi olur." şeklinde yanıt verdi.


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