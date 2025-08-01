2025 YKS tercihlerinin 1 Ağustos'ta başlayacağı biliniyordu. Bugün büyük bir heyecanla milyonlar ÖSYM'nin duyuru geçmesini bekliyordu. Ve beklenen an geldi. ÖSYM son dakika açıklaması yaparak tercihlerin remen başladığını ilan etti.

YKS 2025 tercihleri başladı

ÖSYM'den gelen duyuruda "Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

2025-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu