Üniversiteden Mevzuata Aykırı Adrese Teslim İlan!

Hacettepe Üniversitesi tarafından 25 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan akademik personel kadroları içerisinde bir kadronun şartları oldukça dikkat çekiyor.

Rektörlük biriminde Uygulamalı Birim statüsünde ilan edilen kadroda şu şartlara yer verilmiştir:

"Spor Bilimleri ve Teknolojisi alanında lisans mezunu olmak. Spor Bilimleri ve Teknolojisi yüksek lisans derecesine sahip ve Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak. Lisans eğitimi sonrası fitness alanında en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olup bunu belgelendirmek."

İlanda yer alan bazı hataları sırasıyla izah edelim;

1-Söz konusu kadroya başvuracak adayların hangi hizmet biriminde çalışacağı ilanda açıkça yer almamaktadır.

2-Öğretim görevlisi ilanlarında "doktora yapıyor olmak" şartının yer alması Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği kurallara aykırıdır.

3-İlgili ilanda sadece fitness tecrübesine yer verilmesi ve bu tecrübenin üç yıl sınırlandırılması da adayı tarif eder niteliktedir.

Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi tarafından hangi hizmet biriminin ihtiyacını karşılayacağı dahi belli olmayan bu türden adrese teslim ilanın yeniden gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır.