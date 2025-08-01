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Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'ye desteğinin süreceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 19:17, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 19:30
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Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı"nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma dikkat çekerek, Türkiye'nin her daim Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız. Gazzeli kardeşlerimiz şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda, inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde, biz de orada olacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda gerçekleşen programda, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye ve Filistin halkına desteğinin süreceğini belirtti.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

  • TÜGVA, İslam dünyasını ilgilendiren meselelerde milletimize yakışan vicdanlı ve merhametli bir duruş sergiliyor.
  • Ellerine geçen her fırsatı TÜGVA'ya saldırmak için kullananları rahatsız edenin bu hizmetler olduğu belirtildi.
  • 81 ilde 400 bin öğrencinin katıldığı yaz okullarında gençler altı hafta boyunca dolu dolu zaman geçirdi; milli ve manevi değerler kazanırken, farklı spor dallarında kendilerini geliştirdiler.
  • Gençlere rehberlik eden tüm hocalar tebrik edildi.
  • Filistin'in ve Gazze'nin derdiyle dertlenen gençleri yetiştiren ailelere teşekkür edildi.
  • Gençlerin marjinallerin insafına terk edilmeyeceği vurgulandı.
  • Polise asit atan, taş atan, molotof atan değil; vatana, millete, ümmete sevdalı gençlerin yetişmesi istendiği belirtildi.
  • Dosta güven veren, duruşuyla dimdik ayakta duran gençlerin Türkiye'nin istikbali olduğu ifade edildi.
  • Sultan Alparslan'dan Sultan Abdülhamid'e kadar tarihi şahsiyetleri buluşturan gençlik vurgulandı.
  • Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze'ye gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik öne çıkarıldı.
  • 28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetinin tarihin çöp sepetine gönderildiği belirtildi.
  • Gençlere terörün olmadığı, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye bırakılacağı ifade edildi.

Muhalefete 'LGS' Tepkisi

LGS tartışmasında gençlere iftira atıldığı ve zorbalıklara boyun eğilmemesi gerektiği vurgulandı. Başarılarla en güzel cevabın verileceği belirtildi. Kimsenin gençlere üvey evlat muamelesi yapamayacağı ifade edildi.

Gazze'deki Soykırım Unutulmadı

Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Sadece çocuklar ve bebekler değil, insanlık adına ne varsa bir avuç caninin elinde yok edilmektedir. İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen, Gazze'nin kahraman evlatlarına sırt dönülmediği vurgulandı.

Filistin Hassasiyeti ve Türkiye Sevgisi

"Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize? Düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere 'terörist' diyen siz değil miydiniz?" ifadeleriyle eleştirilerde bulunuldu. Filistin halkının kalbindeki Türkiye ve Tayyip Erdoğan sevgisinin sökülemeyeceği belirtildi.

"Orada Olacağız" Mesajı

Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız. Gazzeli kardeşlerimiz şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda, inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde, biz de orada olacağız.

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