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Antalya'da eşini satırla öldüren kişi: Sakinleştirici ve alkol aldım

Eşini satırla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ilk duruşmada olay günü ilaç ve alkol aldığını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2025 19:30, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2025 19:32
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Antalya'da eşini satırla öldüren kişi: Sakinleştirici ve alkol aldım

Antalya'da eşi Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halit Can S, "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya maktulün anne, baba ve kardeşi de katıldı. Olayın detayları, tarafların ifadeleri ve tanıkların anlatımları mahkemede gündeme geldi.

Sanığın Savunması

Sanık Halit s,, 5 Aralık 2024'te evlendiklerini, kısa süre sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle aralarında tartışmalar başladığını anlattı. Eşinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Halit s,, olay günü reçeteli sakinleştirici ilaçlardan dört tane içip alkol aldığını ve eşinin saldırdığını düşündüğünü söyledi: "Tezgahta duran bıçağı alıp ilk darbeyi sırtına vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ne kadar bıçakladığımı bilmiyorum". Polis geldiğinde kapıyı kendisinin açtığını, olayın planlı olmadığını ve pişman olduğunu savundu.

Maktulün Ailesinin Tepkisi

Maktulün babası Güney Demir, sanığa sert tepki göstererek kızının bu evlilikte mutlu olmadığını ve sürekli almak istediğini söyledi. "Kızımı boğdun, parçaladın. Sen ne yaptığını sanıyorsun?" diye seslenen Demir, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Anne Havva Ünay ise olaydan bir gün önce kızının evini temizlediğini ve evde satır olmadığını vurguladı. Kızının maddi talepleri olmadığını, aksine sanığın onu sürekli ev ilanlarına zorladığını söyledi. "Gün yüzü görmeyeceksin" diye konuştu.

Tanıkların İfadeleri

  • Sevcan'ın mesai arkadaşı, olay günü sanığın kendisini görüntülü aradığını ve Sevcan'ı kanlar içinde yerde gördüğünü anlattı. Üzerinde kan olmadığını söyledi.
  • Üst komşuları ise çiftin sık sık kavga ettiğini, olay günü sabah sokakta tartıştıklarını belirtti.
  • Bir komşu, nikah öncesi maktulün "yol yakınken dön" uyarısını dikkate almadığını ifade etti.

Avukatların Talepleri ve Mahkeme Kararı

Maktulün avukatları, sanığın planlı ve bilinçli şekilde hareket ettiğini, olaydan önce alkol ve Prozac aldığını, bu kombinasyonun etkilerini sağlık çalışanı olarak bildiğini vurguladı. Boğaza satırla vurmanın "canavarlık" olduğunu belirterek, en ağır cezanın verilmesini talep etti. Avukatlar ayrıca sanığın sabıka kaydının detaylı incelenmesini ve banka-hat kayıtlarının araştırılmasını istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 31 Ekim 2025'e erteledi.


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