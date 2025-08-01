Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kooperatif soruşturması kapsamında hazırlanan ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturmanın kooperatiflere yönelik bölümünde, çeşitli etaplarda yapılan kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla çok sayıda mağdur ve müşteki tespit edildi.

İddianamede, 449 mağdur, 7 müşteki, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlıkları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON AŞ suçtan zarar gören olarak yer aldı. Bu kapsamda, aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 şüpheli hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

Operasyonun Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayanılarak, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Görev Dağılımı

22'si İZBETON AŞ

2'si İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi

3'ü İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi

2'si İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi

3'ü İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi

3'ü Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi

122 kişi ise belediye personeli veya çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları

Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 60 kişi tutuklandı, 59 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Son Durumu

Başsavcılık, "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme" ile "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" işlerine yönelik hazırladığı iki iddianameyi İzmir Asliye Ceza Mahkemesine sundu. Ayrıca, soruşturma kapsamında 50 tutuklunun tahliye kararına itiraz edildiği belirtildi.



