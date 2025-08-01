Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonlarında 14 Şüpheli Gözaltında

Tunceli'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay kent genelinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, belirledikleri 10 ayrı adrese düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda Ele Geçirilenler

53 uyuşturucu hap

20 kök kenevir bitkisi

8 hibrit kenevir

65 gram skunk maddesi

34 gram kubar esrar

5 gram metamfetamin

28 uyuşturucu kullanım aparatı

2 uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme düzeneği

Uyuşturucuyla Mücadele Devam Ediyor

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.



