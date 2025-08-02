2 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni'ne ve AFAD tarafından yapılan Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinin açılışına katılacak.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anzer Yaylası'nda düzenlenecek "Rizespor Birlik ve Beraberlik Şöleni"ne iştirak edecek.

(Rize/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçileri karşılama programına katılacak, basın açıklaması yapacak.

(Edirne/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ile Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kilis/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çetintepe Barajı'nda incelemede bulunacak, basın açıklaması yapacak. Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, sektör toplantısına katılacak, Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.00/13.00/13.30/15.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek, STK'lerle istişare toplantısında bir araya gelecek ve İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılacak.

(Samsun/08.00/10.15/11.00/13.00/15.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ile Arsin İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Trabzon/09.30/13.00/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak, Esat Delihasan Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nın açılış törenine iştirak edecek, Çaykur Rizespor-Esenler Erokspor hazırlık maçını izleyecek, Amatör Spor Kulüpleri Ödül Töreni'ne katılacak.

(Rize/14.00/15.30/16.00/18.30)

2- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya'nın Lazio takımını RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

3- Galatasaray, RAMS Park'ta yeni transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni düzenleyecek, bu sezon takımın giyeceği üçüncü formanın tanıtımını yapacak.

(İstanbul/19.05)

4- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, İsrail'in Kiryat Gat takımıyla Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.

(Tiran/19.00)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on dördüncü ayağı Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Budapeşte/17.00)