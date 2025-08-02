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İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 00:04, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 00:06
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İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "NACE Rev 2" ibaresi "NACE Rev 2.1" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

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