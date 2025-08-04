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Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında TÜFE yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak hesaplandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 10:00, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 10:06
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Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,06 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi temmuzda TÜFE'nin yüzde 2,34 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 33,90 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş, enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 oranında artış gösterirken; yıllık enflasyon ise, yüzde 35,05 olarak hesaplanmıştı.

TCMB, aylık enflasyonda geçici artışa işaret etmişti

24 Temmuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Öncü veriler Temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Bu dönemde, aylık tüketici enflasyonunun seyrinde yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin yanı sıra hizmet sektörüne ilişkin zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek alt kalemlerdeki gelişmeler öne çıkmaktadır. Buna karşın, ana eğilimin ılımlı seyredeceği öngörülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

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