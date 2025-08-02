Sinem'i katletti, çadır kurarken yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Sinem Somun'u katleden, bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan şüpheli Ali Eren S., motosikletle kaçtığı Sinop'ta yakalandı.

Kent merkezine yakın noktada boş arazide kamp çadırı kurmak istediği esnada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Sinem Somun'un şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı, bu nedenle bir süredir ailesiyle birlikte Ali Eren S.'nin tehditlerine maruz kaldığı ve uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

CİNAYETTEN ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Ali Eren S.'nin altı gün önce sosyal medya hesabından, "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez.

Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın." şeklinde paylaşım yaptığı anlaşıldı.

"KADINLARA VE ÇOCUKLARA ZARAR VERMEYECEKSİN"

Hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise cinayetten kısa bir süre önce "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın.

Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" paylaşımı yapmıştı.



