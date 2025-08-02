Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Tüketicilerin yüzde 64'ü hangi markalara güveniyor?
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
Bu hafta en fazla Borsa kazandırdı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Sahte Diploma Skandalı: 400 Akademisyen Soruşturma Altında
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlıyor
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Temmuz enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Adana'da eğitim uçağı düştü
Adana'da eğitim uçağı düştü
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Salamda domuz eti, kıymada kanatlı eti çıktı
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Togg'un ilk yurtdışı pazarı belli oldu
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na Yönelik İddianame Kabul Edildi
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi!
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Erdoğan: Türkiye Her Daim Filistin'in Yanında
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
Yumaklı: Türkiye'ye son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
İstanbul-Halep uçuşları yeniden başladı
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Kurum: Yangın bölgelerindeki konutların temeli bu ay atılacak
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatı açıklaması
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Temmuz Enflasyonu Belli Oldu!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
Üniversite tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
2025 PMYO Sınav Başvuru Tarihleri Belli Oldu
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
İçeceklerdeki 'şekersiz' yasağı bugün başladı
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Toplu Sözleşmedeki Kurum İçi Uzmanlık Taleplerine Tepki Var!
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Belediyede tefecilik ağı: Baba ve oğulları gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Suça sürüklenen çocukların sayısı arttı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de aralarında husumet olduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 08:15, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 08:15
Yazdır
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Kumlubel Parkı'nda karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİ VURULDU: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Çıkan arbedede Enes Ö. (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Karın bölgesine 2 kurşun isabet Volkan Taşdelen, yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybederken, Enes Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber