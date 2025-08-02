Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Kumlubel Parkı'nda karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİ VURULDU: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Çıkan arbedede Enes Ö. (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Karın bölgesine 2 kurşun isabet Volkan Taşdelen, yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybederken, Enes Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.