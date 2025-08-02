MHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı

Yıldız, insan hakları ve yaşama hakkının önemine vurgu yaparken, Adli Tıp Kurumu'nun ceza erteleme rakamlarını paylaştı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın lösemi olma ihtimali sebebiyle tahliye edilmemesi kamuoyunda tartışma konusu olurken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan ilginç bir değerlendirme geldi.

Yıldız "Hapis cezasının infazı, mahkümun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır" dedi.

Yıldız, yaptığı açıklamada İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve anayasada yer alan her insanın doğuştan gelen yaşama hakkına sahip olduğuna yönelik hükmü hatırlatarak "İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir" diye konuştu.

2013 YILINDAN BU YANA...

Yıldız, Adli Tıp Raporu ile cezası ertelenenlerle ilgili sayısal rakamları da paylaştı. Buna göre, 2013 yılından bugüne kadar Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından ceza tehiri uygun görülerek 3 bin 686 hükümlü tahliye edildi.

Hastane işlemleri devam eden hükümlü ve tutuklu sayısı ise 219'u terör suçu olmak üzere, 3 bin 227. Yıldız, işlemleri ATK aşamasında olan hükümlü ve tutukluların sayısının da 302 olduğunu kaydetti. Bunların 286'sı adli, 16'sı ise terör suçlarından hüküm giyen veya tutuklananlar.

Bu arada Feti Yıldız, PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili kurulacak komisyonun adının ne olacağı tartışmasına cevap verdi. Yıldız, komisyon adının "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" olacağını söyledi.



