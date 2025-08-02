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Denizli'de sokak ortasında infaz girişimi

Denizli'de bir tamirhanede yaşanan silahlı saldırıda H.B. yaralandı. Saldırganlar İzmir'de yakalanarak tutuklandı. Olayın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri haberimizde.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 08:57, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 08:56
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Denizli'de sokak ortasında infaz girişimi

Denizli'de yaşanan silahlı saldırı, kentte büyük yankı uyandırdı. Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde, arızalı aracını almak için tamirhaneye gelen H.B., motosikletli saldırganların hedefi oldu. Sabah saatlerinde otomobilini tamirhaneye bırakan H.B., gün içinde birkaç kez tamirhaneye gidip geldi. Otomobili teslim almak için tekrar geldiğinde, arkadaşıyla birlikte araçtan indikleri sırada, kasklı iki kişinin bulunduğu bir motosiklet hızla yanlarına yaklaştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan saldırgan, tabanca ile H.B.'ye doğru defalarca rastgele ateş etti. H.B., baldırı ve topuğundan vurulduktan sonra bir başka aracın arkasına gizlenerek saldırıdan kurtulmaya çalıştı.

Olayın Gelişimi

  • H.B., sabah saatlerinde arızalı otomobilini tamirhaneye bıraktı.
  • Gün içinde birkaç kez tamirhaneye gidip geldi.
  • Otomobili teslim almak için geldiğinde, motosikletli saldırganlar tarafından hedef alındı.
  • Motosikletteki saldırgan, tabanca ile defalarca ateş etti ve H.B.'yi baldırı ile topuğundan vurdu.
  • Saldırganlar olay yerinden motosikletle uzaklaştı.

Soruşturma ve Operasyon

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin olay öncesinde çevrede motosiklet ve araç ile keşif yaptıkları ve olay sonrası bölgeden aynı iki araçla koordineli ayrıldıkları tespit edildi. Plakası belirlenen araç ve elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Denizli ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. (44) ve H.A. (27) ile onlara şoförlük yapan E.Ö. (49), İzmir'deki adreslerinde gözaltına alındı.

Tutuklama ve Adli Süreç

Sorgulanmak üzere Denizli'ye getirilen saldırganlar ve onlara yardım eden sürücü, ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "Silahla Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, geçtiğimiz aylarda Denizli'deki bir eğlence mekanında meydana gelen bıçakla yaralama olayının ardından İzmir'den gelerek tetikçilik yaptıkları iddia edildi ancak bu suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki arkadaşın araçtan indiği, saldırganların motosikletle gelip ateş ettikleri ve yaralanan H.B.'nin bir başka otomobilin arkasına sığındığı anlar yer aldı. H.B.'nin iki yerinden vurulduğu, yanındaki arkadaşının ise yara almadan kurtulduğu tespit edildi.


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