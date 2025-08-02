Sinop'ta Olumsuz Hava Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Sinop Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, kuzey sahillerinde denize girmeyi yasakladı. Bu karar, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alınmıştır. Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 02 Ağustos tarihli kararıyla; Sinop Merkez ilçede bulunan Sarıkum ile Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli arası ve Sırakaraağaçlar Deresi (Su Ürünleri Fakültesi karşısındaki Akliman Köprüsü) ile Ada Başına kadar olan kuzey sahillerinde, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren gün boyu denize girilmesi yasaklanmıştır.

Yasak Kapsamı ve Denetimler

Yasak, Sarıkum ile Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli arası ve Sırakaraağaçlar Deresi ile Ada Başı arasındaki kuzey sahillerini kapsamaktadır.

Denetimler, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve belediye ekipleri tarafından sürdürülecektir.

Vatandaşlara Uyarı

Vatandaşların, alınan bu karara uymaları ve güvenlik ekiplerinin uyarılarına dikkat etmeleri önemle rica edilmektedir. Olumsuz hava koşulları sona erene kadar denize girilmemesi gerekmektedir.



