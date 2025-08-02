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Betimar Araştırma, 2025 Ağustos Seçim anketi sonuçlarını açıkladı

Betimar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 2025 yılı Ağustos ayına ait Türkiye genel siyasi eğilim anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 18 yaş ve üzeri seçmenlerin katıldığı ve 81 ilde yapılan araştırmada, kararsız seçmenler dağıtıldığında yüzde 33,2 oy oranıyla AK Parti'ye çıktı. CHP Yüzde 29,8 ile İkinci Parti Konumunda

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 09:10, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 09:12
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Betimar Araştırma, 2025 Ağustos Seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti İlk Sırada: %33,2 Oy Oranı

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 33,2'si, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oy vereceği parti" olarak AK Parti'yi işaret etti. Geçtiğimiz döneme kıyasla oy oranını koruyan AK Parti, listenin başında yer alarak siyasi rekabette liderliğini sürdürdü.

CHP Yüzde 29,8 ile İkinci Parti Konumunda

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 29,8 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Ana muhalefet partisi olarak sahadaki çalışmalarını artıran CHP, AK Parti ile arasındaki farkı daraltma çabasında.

Diğer Partilerin Oy Dağılımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 9,0 ile üçüncü, Deva Partisi ise yüzde 8,6 ile dördüncü sırada yer aldı. İyi Parti yüzde 5,3, Zafer Partisi yüzde 4,4, A Parti yüzde 2,9 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8 oranında oy alırken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,5 oy oranıyla seçim barajı altı kalabilecek partiler arasında yer aldı. Diğer küçük partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Anket Detayları ve Metodoloji
Araştırma, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında saha uygulaması olarak gerçekleştirildi. 18 yaş ve üzeri seçmen baz alınarak, Türkiye genelinde 81 ilde CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemi kullanıldı. Örneklem büyüklüğü 3.000 kişi olup, yüzde 95 güven düzeyinde ve hata payı ±1,79 olarak hesaplandı.

Betimar Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye siyasi arenasında yaptığı anketlerle tanınan bir firma olarak biliniyor. Geçmiş genel seçimlerde yaptığı kamuoyu yoklamaları, sonuçlara oldukça yakın çıkması nedeniyle siyasi çevrelerde güvenilirliği artmıştır. Özellikle son seçimlerde oy oranlarını tahmin etmedeki başarısı, Betimar'ın güncel anketlerinin de siyasi eğilimleri gerçekçi bir şekilde yansıttığına işaret ediyor. Bu da araştırma sonuçlarının hem siyasetçiler hem de kamuoyu tarafından yakından takip edilmesini sağlıyor.

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