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Taksi Şoförü Eski Sözlüsünün Sevgilisi Polislerce Dövüldü İddiası

Dilovası ilçesinde yaşanan olayda, taksi şoförü Serhat Aydemir, eski sözlüsünün ve ikizinin sevgilisi olan iki polis memuru tarafından darp edildiğini iddia etti. Olay sonrası darp raporu alan Aydemir, şikayetçi oldu. Polisler de karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 09:31, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 09:33
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Taksi Şoförü Eski Sözlüsünün Sevgilisi Polislerce Dövüldü İddiası

Dilovası ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Serhat Aydemir, eski sözlüsü İ.D. ve ikizi M.D.'nin sevgilileri olan iki polis memuru tarafından öldüresiye dövüldüğünü iddia ederek şikayette bulundu. Olay, Mimar Sinan Mahallesi Millet Bahçesi yolu üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Serhat Aydemir, iddiaya göre, eski sözlüsü İ.D. ve ikizi M.D.'nin sevgilileri olan Dilovası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli F.K. ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru tarafından otomobile bindirilerek ıssız bir yolda tekme tokat dövüldü.

Darp Raporu Alıp Şikayetçi Oldu

Serhat Aydemir, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü polis memurlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneden darp raporu alan ve polis memurlarından şikayetçi olan Serhat Aydemir, emniyetteki ifadesinde, eski sözlüsü İ.D.'den ayrılmadan önce onun ikizi M.D.'nin sevgilisi olan polis memuru F.K. ile samimi olduklarını, İ.D., ikizi M.D. ve F.K. ile zaman zaman hep birlikte gezdiklerini belirtti.

Olayın Detayları

  • Serhat Aydemir, birkaç ay önce sözlüsünden ayrıldığını ve o tarihten bu yana İ.D. ile hiçbir şekilde görüşmediğini söyledi.
  • Gece geç saatlerde F.K.'nın kendisini arayarak görüşmek istediğini belirtti.
  • F.K.'nın kullandığı otomobil ve içinde başka bir polis memuruyla olay yerine geldiklerini iddia etti.
  • Sözlüsünden ayrılmadan önce alkollüyken F.K.'ya, İ.D. ile aralarında cinsel ilişki yaşadıklarını anlattığını ifade etti.
  • Olay yerine gelindiğinde hep birlikte araçtan indikten sonra, F.K.'nın kendisine konuyu hatırlattığını, diğer polis memurunun ise bu sırada İ.D. ile sevgili olduğunu söyleyerek, "Benim sevgilim hakkında nasıl böyle konuşursun" dediğini ve bir anda her ikisinin de kendisine saldırdığını söyledi.
  • Daha sonra F.K. ve diğer polis memurunun kendisine, İ.D.'nin adını bir daha anmamasını, aksi halde sülalesini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Karşılıklı Şikayetler ve Soruşturma

Haklarında idari soruşturma başlatılan polis memurlarının da Serhat Aydemir'in kendilerini darbettiği, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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