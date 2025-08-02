ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, ABD'nin haftalık petrol verileri yayımladı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Temmuz-1 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 410'a geriledi.

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