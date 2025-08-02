ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı. Son 1 yılda ise 72 adet azalma görüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 09:45, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 09:56
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, ABD'nin haftalık petrol verileri yayımladı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Temmuz-1 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 410'a geriledi.
Perşembe gününü 72,53 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,67 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 67,33 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.