'Huzur İstanbul' uygulamasında 830 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, suç ve suçlulara yönelik geniş kapsamlı denetimler yapıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimler iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1385 personelin katılımıyla sabit yol kontrolleri yapıldı. Denetimlere ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi. İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1323 personelin katılımıyla umuma açık iş yerleri ve mekanlar denetlendi.

Denetimlerde Yapılanlar

335 bin 512 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 347 şüpheli nin de bulunduğu toplam 830 kişi gözaltına alındı.

nin de bulunduğu toplam gözaltına alındı. 368 umuma açık iş yeri denetlendi.

denetlendi. 3 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

Ele Geçirilenler

23 ruhsatsız tabanca

3 tüfek

18 kurusıkı tabanca

50 fişek

1158 gram uyuşturucu madde

210 adet uyuşturucu hap

Trafik Denetimleri

41 bin 845 araç ve 3287 motosiklet kontrol edildi.

ve kontrol edildi. 2317 araç ve motosiklet ile 17 sürücüye işlem yapıldı.

ile işlem yapıldı. 12 araç trafikten men edildi.

trafikten men edildi. Trafik kontrolleri sonucunda toplam 1 milyon 5 bin 779 lira para cezası kesildi.



