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İhracatta tarihi rekor

Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 11:28, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 11:29
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İhracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Samsun'da düzenlenen "2025 Yılı Temmuz Ayı Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması" programında konuştu.

Konuşmasında, küresel ticarette pandemi, tedarik zinciri aksaklıkları ve artan korumacılık eğilimleri nedeniyle belirsizliklerin derinleştiğine işaret eden Bolat, bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu vurguladı. Bolat, "Böylesine zorlu bir bölgesel ve küresel konjonktürde, durmak yok yola devam diyoruz, rekorlar kırıyoruz!" diye konuştu.

"Temmuz rekorlar ayı oldu"

Temmuz ayının dış ticarette "rekorlar ayı" olduğunu belirten Bakan Bolat, ihracattaki başarılara ilişkin müjdeli haberler verdi. Bolat, şunları kaydetti:

"2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla artmaktadır. Temmuz ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekoru kırılmıştır. Bu kapsamda en yüksek aylık temmuz ayı mal ihracat rekoru da kırılmıştır. Tarihimizin en yüksek yıllık bazda mal ihracat rekoru da yinelenmiştir."

Temmuz ayında ihracatın 25 milyar dolara ulaşarak hem tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı hem de en yüksek temmuz ayı ihracatı olduğunu vurgulayan Bolat, bir önceki aylık rekorun 24,8 milyar dolarla Mayıs 2025'te kırıldığını hatırlattı.

Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesinde

İhracattaki güçlü performansın yanı sıra ithalattaki artış hızının da yavaşladığına dikkati çeken Bakan Bolat, haziran ayında yüzde 15 olan ithalat artış hızının temmuzda yüzde 5'e gerilediğini bildirdi.

Bolat, "Temmuz ayında ihracattaki büyük artış ve ithalat artışındaki yavaşlama sonucunda, dış ticaret açığı da azaldı. Böylelikle dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir." dedi.

İhracatın ithalatı karşılama oranının da temmuzda yüzde 79,5'e yükselerek son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktığını aktaran Bolat, bu oranın Ekim 2024'te yüzde 79,8 olduğunu anımsattı.

Parite etkisi dış ticaret dengesine 130,5 milyon dolar olumlu katkı sağladı

Bakan Bolat, temmuz ayı verilerine etki eden takvim ve parite etkilerine de değindi. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre bir iş günü fazlası olduğunu ve bunun yaklaşık 150 milyon dolarlık olumlu takvim etkisi yarattığını belirten Bolat, parite etkisine ilişkin şu bilgileri verdi:

"İhracatımız, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğümüzün hesaplamalarına göre parite kaynaklı olarak yaklaşık 831,5 milyon dolar artmıştır. İthalatımıza paritenin etkisi ise 701,0 milyon dolar artış yönünde olmuştur. Böylece parite, temmuz ayında dış ticaret dengesine 130,5 milyon dolar olumlu katkı sunmuştur."

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