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Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor

Kırıkkale Üniversitesi Senatosu, geçtiğimiz hafta aldığı kararla "Prof. Dr. Beşir Atalay Kampüsü" ismini kaldırarak kampüs adını "Kırıkkale Üniversitesi Şehitler Kampüsü" olarak değiştirdi. Kararda herhangi bir gerekçe belirtilmezken, alınan bu karar kamuoyunda yoğun tepkilere yol açtı. 28 Şubat'ın sembol isimlerinden olan Beşir Atalay isminin itibarsızlaştırılmasına tepki gösteren yazarlar yapılanın "Vefasızlık" olduğuna dikkat çekiyorlar.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 13:29, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 13:32
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Beşir Atalay'ın İsmi Kampüsten Kaldırıldı: 'Vefasızlık' Tepkisi Büyüyor

Kırıkkale Üniversitesi'nde"Prof. Dr. Beşir Atalay Kampüsü" yerleşkesinin ismi "Kırıkkale Üniversitesi Şehitler Kampüsü" olarak değiştirildi. Beşir Atalay'ın ismi 2017 yılında üniversitenin kampüsüne verilmişti. 1992'de Kırıkkale Üniversitesi'nin kurucu rektörü olan ve 1997'ye kadar rektörlük yapan Beşir Atalay, 28 Şubat sürecinde "irtica" iddiasıyla görevden alınmıştı.

28 Şubat'ta Görevden Alınmıştı

Kırıkkale Üniversitesi'nin kurucu rektörü olan Beşir Atalay, 1992-1997 yılları arasında üniversitenin ilk rektörlüğünü yaptı. Ancak 28 Şubat sürecinde "irtica" suçlamalarıyla görevinden alınmıştı. Atalay'a 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi kampüsüne adı verilmişti.

Başkan Cönger: "Kırıkkale Halkına Saygısızlık"

Karara ilk tepki AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'den geldi. Yazılı açıklama yayımlayan Cönger, "Bu karar sadece Beşir Atalay'a değil, Kırıkkale halkına yapılmış bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı. Kararın siyasi baskılarla alındığını ima eden Cönger, Atalay'ın Kırıkkale ve Türkiye'ye yıllarca hizmet ettiğini vurguladı.

Aydın Ünal: "Çok Büyük Vefasızlık"

Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki göstererek, "Atalay, AK Parti'nin kuruluşunda ve yükselişinde en çok emeği olan isimlerden biri. Yapılan çok ama çok büyük vefasızlık" dedi.

Adnan Boynukara: "Tarihe Saygısızlık"

Yazar Adnan Boynukara da köşe yazısında üniversitelerin geçmişine sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Kurucu rektörün ismini silmek, üniversitenin tarihine karşı bir vefasızlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ömer Demir: "Vicdanlarda Derin Bir Yara"

Prof. Dr. Ömer Demir ise kişisel internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, "28 Şubat'ta dindarlığı nedeniyle görevden alınan Beşir Atalay'ın isminin gerekçesiz şekilde kaldırılması vicdanlarda derin bir yara bırakacaktır. Umarım bir gün o isim yasayla yeniden üniversiteye verilir" dedi.

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