Ankara'da, trafikte baltalı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı

Ankara çevre yolunun Keçiören mevkiinde, dün akşam saatlerinde 06 CYY 621 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü tartışmaya başladı.

Bunun üzerine 06 CYY 621 plakalı aracın sürücüsü, diğer aracın önünü kesti.

BALTAYLA SALDIRDILAR

Otomobilden inen kişiler, diğer aracın camını yumrukladıktan sonra baltayla saldırdı.

Baltalı saldırıya uğrayan sürücü, hasar meydana gelen aracıyla bölgeden uzaklaştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardında ekipler harekete geçti.

İçişleri Baklanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, baltalı saldırganların yakalandığını ve adliyeye sevk edileceklerini duyurdu.

"ŞAHISLAR TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

1 Ağustos 2025 Cuma günü Ankara Keçiören'de bir sürücünün bir başka araca baltayla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştır.

Yapılan çalışmalarda, olaya karışan şahısların V.K. ve T.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanmış ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.