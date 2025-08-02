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Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 14:11, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 14:12
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Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

İşçi tarafı adına da Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert imzaladı.

Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak.

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