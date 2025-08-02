Mehmet Şimşek: İhracat Güçlü Büyüme Dinamiği Sunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış ticaretteki mevcut tablonun, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret ettiğini belirtti. Temmuz ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 11 artarak tarihin en yüksek aylık seviyesine ulaştığını vurgulayan Şimşek, yıllık ihracatın 269,4 milyar dolar seviyesine yükseldiğini, ithalatın ise geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İhracatta Tarihi Rekor

"İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı."İhracat ve İthalat Rakamları

Yıllık ihracat: 269,4 milyar dolar

İthalat: 357,7 milyar dolar

Küresel Ekonomideki Belirsizliklere Rağmen Başarı

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçıların dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarının somut bir göstergesi oldu.

Dış Ticarette Güçlü Tablo

Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir.

Türkiye'nin Küresel Tedarik Zincirindeki Konumu

Bu ivmenin korunarak, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunun her geçen gün daha da ileriye taşınması için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği belirtildi.



