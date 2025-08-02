İstanbul'da Temmuzda En Pahalı ve Ucuz Ürünler Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre, kiraz yüzde 29,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olurken, karpuz ise yüzde 49,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte duyurdu. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 186'sının fiyatında artış izlenirken, 38 ürünün fiyatında azalış görüldü.

Temmuzda Fiyatı En Fazla Artan Ürünler

2025 Temmuz ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan kiraz, yüzde 29,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Konut harcamaları grubunda doğalgaz: %28,69

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda çilek: %28,46

Ulaştırma harcamaları grubunda uçak bileti: %27,96

Limon: %25,10

Sağlık harcamaları grubunda ameliyat ücreti: %20

Uzman doktor muayene ücreti: %20

Edebi kitaplar: %19,86

Domates: %19,77

Sivri biber: %19,48

Çarliston biber: %18,97

Armut: %17,25

Konserve (bezelye): %14,57

Turşu: %12,68

Kayısı: %10,40

Temmuzda Fiyatı En Fazla Azalan Ürünler

Karpuz, yüzde 49,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Kavun: %40,51

Salatalık: %17,65

Erik: %17,52

Kabak: %14,93

Maydanoz: %10,15

Patlıcan: %7,60

Taze fasulye: %7,51

Havuç: %5,79

Yeşil soğan: %4,96

Kuru soğan: %4,71

Patates: %3,84

Sarımsak: %3,10

Muz: %3,03

Yumurta: %2,51

Dolmalık biber: %2,19



