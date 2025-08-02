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Genç futbolcunun babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Adana Demirspor'un genç file bekçisi Murat Uğur Eser'in babası ölü bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 15:43, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 16:49
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Genç futbolcunun babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcu iş yerinden silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

İş yerine giren ekipler, kuyumcu Abdurrahman Eser'i silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demirspor'dan başsağlığı mesajı

Vefat eden Abdurrahman Eser'in, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen kaleci Murat Uğur Eser'in babası olduğu açıklandı. Kulüp, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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