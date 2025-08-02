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İzmir'de su krizi kent geneline yayılıyor: 6 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir'de Çeşme ve Bornova'nın ardından kent merkezinde de su kesintisi kararı alındı. Kentte, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde 6 Ağustos'tan itibaren kesinti yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2025 17:05, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 17:07
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İzmir'de su krizi kent geneline yayılıyor: 6 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir, son dönemde su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle su kriziyle karşı karşıya. Çeşme ve Bornova ilçelerinde başlayan su krizi, tüm kente yayıldı.

İzmirliler, CHP'li Belediyeden şehre yeni su kaynağı temin etmesini beklerken yeni kesintilerle karşı karşıya kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kent genelinde gece saatlerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Rezerv kritik seviyeye düştü

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada, içme suyu kaynaklarındaki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Kentte içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu dile getirilen açıklamada, yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığının tespit edildiği vurgulandı.

İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılmasının ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine işaret edildi.

6 saatlik su kesintisi uygulanacak

Bu kapsamda, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Vatandaşlar olumsuz etkileniyor

İzmir'de tasarruf için yapılan kesintilere bakım, onarım gerekçesiyle yapılan uzun süreli kesintiler de eklendi. Çeşme'de ise uzayan su kesintisi, yazlıklarda konaklayanları ve esnafı olumsuz etkiliyor.

Çeşmelilere rahat nefes aldıracak haber ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Yapımı tamamlanan Karareis Barajı'ndan en geç 25 Ağustos'ta ilçeye su sağlanacağı bildirildi.


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